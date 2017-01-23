Определились все участники четвертьфинала Australian Open Сегодня, 15:44 Просмотров: ...

На турнире не осталось первых ракеток мира

Надаль стал последним четвертьфиналистом. Фото AFP

Определились все участники четвертьфинального раунда Australian Open по теннису, который проходит в Мельбурне. Мужской разряд: Стэн Вавринка (Швейцария, 4) – Жо-Уилфрид Цонга (Франция, 12), Милош Раонич (Канада, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 9), Давид Гоффен (Бельгия, 11) – Григор Димитров (Болгария, 15), Роджер Федерер (Швейцария, 17) – Миша Зверев (Германия). Женский разряд: Серена Уильямс (США, 2) – Йоханна Конта (Великобритания, 9), Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия), Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – Коко Вандевеге (США), Венус Уильямс (США, 13) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 24), .