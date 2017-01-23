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Определились все участники четвертьфинала Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7909/11_main.1485179100.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/11_tn.1485179100.jpg Теннис На турнире не осталось первых ракеток мира

Определились все участники четвертьфинала Australian Open

Сегодня, 15:44

На турнире не осталось первых ракеток мира

Надаль стал последним четвертьфиналистом. Фото AFP
Надаль стал последним четвертьфиналистом. Фото AFP

Определились все участники четвертьфинального раунда Australian Open по теннису, который проходит в Мельбурне.

Мужской разряд:

Стэн Вавринка (Швейцария, 4) – Жо-Уилфрид Цонга (Франция, 12),

Милош Раонич (Канада, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 9),

Давид Гоффен (Бельгия, 11) – Григор Димитров (Болгария, 15),

Роджер Федерер (Швейцария, 17) – Миша Зверев (Германия).

Женский разряд:

Серена Уильямс (США, 2) – Йоханна Конта (Великобритания, 9),

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия),

Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – Коко Вандевеге (США),

Венус Уильямс (США, 13) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 24),

.
Серена Уильямс, Australian Open, Большой шлем, Стэн Вавринка, Милош Раонич, Коко Вандевеге, Каролина Плишкова

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Источник:

Сегодня|Спорт

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