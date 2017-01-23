Определились все участники четвертьфинала Australian Open
На турнире не осталось первых ракеток мира
Определились все участники четвертьфинального раунда Australian Open по теннису, который проходит в Мельбурне.
Мужской разряд:
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) – Жо-Уилфрид Цонга (Франция, 12),
Милош Раонич (Канада, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 9),
Давид Гоффен (Бельгия, 11) – Григор Димитров (Болгария, 15),
Роджер Федерер (Швейцария, 17) – Миша Зверев (Германия).
Женский разряд:
Серена Уильямс (США, 2) – Йоханна Конта (Великобритания, 9),
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия),
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – Коко Вандевеге (США),
Венус Уильямс (США, 13) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 24),
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