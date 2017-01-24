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Определилась первая пара полуфиналисток Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7911/20_main.1485243716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/20_tn.1485243716.jpg Теннис За место в финале поспорят Венус Уильямс и Коко Вандевеге

Определилась первая пара полуфиналисток Australian Open

Сегодня, 09:33

За место в финале поспорят Венус Уильямс и Коко Вандевеге

Венус Уильямс вышла в полуфинал &quot;Большого шлема&quot;. Фото AFP
Венус Уильямс вышла в полуфинал "Большого шлема". Фото AFP

На Открытом чемпионата Австралии по теннису определилась первая пара полуфиналисток в женском разряде.

Американка Венус Уильямс в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову – 6:4, 7:6 (7:3).

В другом четвертьфинале американка Коко Вандевеге обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 6:4, 6:0.
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Сегодня|Спорт

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