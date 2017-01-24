Определилась первая пара полуфиналисток Australian Open
За место в финале поспорят Венус Уильямс и Коко Вандевеге
На Открытом чемпионата Австралии по теннису определилась первая пара полуфиналисток в женском разряде.
Американка Венус Уильямс в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову – 6:4, 7:6 (7:3).
В другом четвертьфинале американка Коко Вандевеге обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 6:4, 6:0.
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