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Ольга Савчук завершила выступления на Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7904/63_main.1485002134.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/63_tn.1485002134.jpg Теннис Украинская теннисистка вместе с румынкой Олару проиграли в паре

Ольга Савчук завершила выступления на Australian Open

Сегодня, 14:35

Украинская теннисистка вместе с румынкой Олару проиграли в паре

Савчук и Олару давно играют вместе
Савчук и Олару давно играют вместе

Второй раунд Australian Open в парном разряде стал камнем преткновения для украинки Ольги Савчук.

Наша теннисистка вместе с румынкой Ралукой Олару уступили одиннадцатой сеяной паре турнира Ракель Атаво (США)/ Ифань Сюй (Китай) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6.

Напомним, что накануне АО-2017 пара Савчук/Олару выиграла турнир в Хобарте.
теннис, Australian Open, теннисистка, Ольга Савчук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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