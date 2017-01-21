Ольга Савчук завершила выступления на Australian Open
Украинская теннисистка вместе с румынкой Олару проиграли в паре
Второй раунд Australian Open в парном разряде стал камнем преткновения для украинки Ольги Савчук.
Наша теннисистка вместе с румынкой Ралукой Олару уступили одиннадцатой сеяной паре турнира Ракель Атаво (США)/ Ифань Сюй (Китай) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6.
Напомним, что накануне АО-2017 пара Савчук/Олару выиграла турнир в Хобарте.
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