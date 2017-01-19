Новак Джокович проиграл теннисисту из Узбекистана на Australian Open

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович не сумел защитить титул Australian Open, завоеванный в 2016 году.

Во втором круге Джокович в пяти сетах проиграл Денису Истомину из Узбекистана – 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

В мировом рейтинге АТР Истомин занимает 117-е место, а на Australian Open попал, получив от организаторов wild card.