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Новак Джокович проиграл теннисисту из Узбекистана на Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7896/86_main.1484814784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/86_tn.1484814784.jpg Теннис Победивший серба Денис Истомин в рейтинге занимает 117-е место

Новак Джокович проиграл теннисисту из Узбекистана на Australian Open

Сегодня, 10:33

Победивший серба Денис Истомин в рейтинге занимает 117-е место

Денис Истомин отправил Джоковича домой. Фото AFP
Денис Истомин отправил Джоковича домой. Фото AFP

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович не сумел защитить титул Australian Open, завоеванный в 2016 году.

Во втором круге Джокович в пяти сетах проиграл Денису Истомину из Узбекистана – 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

В мировом рейтинге АТР Истомин занимает 117-е место, а на Australian Open попал, получив от организаторов wild card.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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