"Неудержимая": Мария Шарапова продает книгу о своей жизни до дисквалификации за допинг

Автобиография знаменитой теннисистки Марии Шараповой будет называться "Неудержимая. Моя жизнь до сегодняшнего дня"

Автобиография пятикратной победительницы турниров Большого шлема российской теннисистки Марии Шараповой будет называться "Неудержимая. Моя жизнь до сегодняшнего дня".

Ранее стало известно, что презентация книги должна состояться 12 сентября. На данный момент цена автобиографии Шараповой составляет 28 долларов и доступен ее предзаказ, т.е. получат свои экземпляры болельщики все равно в сентябре.

Как сообщила сама Шарапова в социальных сетях, уже более трех тысяч человек сделали предзаказ книги.

Как следует из описания, в автобиографии рассказывается о жизни 29-летний спортсменки с детства в Сибири до дисквалификации, наложенной Международной федерацией тенниса в июне 2016 года за употребление мельдония.

Первый официальный матч после дисквалификации Шарапова проведет 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили российской теннисистке wild card.