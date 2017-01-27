Нестареющая классика: в финале Australian Open сыграют сестры Уильямс. Инфографика

Если сегодня в 1/2-й испанец Рафаэль Надаль переиграет болгарина Григора Димитрова, в финалах первого в 2017 году турнира "Большого шлема" – Australian Open – нас ждет возвращение на Уимблдон-2008, где американка Венус Уильямс выгрызла трофей у младшей сестры Серены, а Рафа дожал швейцарца Роджера Федерера. Но если испанцу еще придется попотеть ради финала, то Роджер уже там. Перед швейцарским междусобойчиком со Стэном Вавринкой счет в личных встречах был 18:3 в пользу Федерера. В Мельбурне 35-летней легенде тенниса понадобилось пять партий и медицинский перерыв, чтобы в 19-й раз пройти 4-го в мире Стэна 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 и выйти в 28-й финал "Шлема". А Вавринка от злости на себя во втором сете сломал пополам ракетку. "Я никогда не брал на корте медицинские тайм-ауты, – сказал Роджер. – Знал, что публика будет недовольна, но пришлось. У меня уже неделю проблема с ногой. Но у здешнего физиотерапевта волшебные руки. В финале я оставлю на корте всего себя. Если после этого полгода не смогу ходить, ничего страшного".

Роджер четыре раза брал титул на АО, правда, последний раз в 2010-м, а воскресный финал станет для него 100 матчем в Мельбурне. Швейцарец – самый возрастной финалист "Шлема" с 1974-го, когда 39-летний австралиец Кен Розуолл играл на US Open.

Серена по пути в финал за 50 минут прошла сенсацию АО, 34-летнюю хорватку Лючич-Барони (№79 в WTA), 6:2, 6:1. А 36-летняя Винус Уильямс помучилась с американкой Коко Вандевеге 6:7, 6:2, 6:3. Впервые сестры сыграли между собой во 2-м круге Australian Open в 1998 году. Тогда Венус победила со счетом 7:6(4), 6:1. А первый титул "Шлема" они разыграли на US Open в 2001-м, победила Венус — 6:2, 6:4. Последняя встреча была в 1/4 US Open-2015, где выиграла Серена 6:2, 1:6, 6:3, за младшей Уильямс остался и последний финал "Шлема" — на Уимблдоне-2009 7:6, 6:2. "В нашем финале с Венус не будет проигравшей", — сказала Серена, которая в случае субботней победы станет первой ракеткой, а успех Федерера, пропускавшего часть прошлого сезона и скатившегося в рейтинге в конец второго десятка, вернет его в топ-10.

МУЛЬТЯШНАЯ ЖИЗНЬ СЕРЕНЫ ВНЕ КОРТА

Серена успела засветиться в клипе Бейонсе, сериале "Скорая помощь", озвучить парочку мультсериалов и стать мастером маникюра. Поговаривают, встречалась с теннисистом Григором Димитровым и рэпером Дрейком, а в конце декабря 2016-го помолвилась с сооснователем сайта Reddit Алексисом Оганяном.

ВЕНУС И НА МАШИНКЕ УМЕЕТ

Обе сестры занимаются благотворительностью, у них есть свои линии одежды и несколько автобиографий. Винус любит шить и играть на гитаре. Долго была в отношениях с игроком в гольф Хэнком Кюне и даже собиралась за него замуж. Ее нынешний избранник — кубинский манекенщик Элио Пис.