Надаль в пятичасовом матче обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open

В главном матче "Шлема" в Австралии сыграют Надаль и Федерер

Рафаэль Надаль – второй финалист первого в 2017 году турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном поединке испанский теннисист в тяжелейшем и продолжительном матче нанес поражение болгарину Григору Димитрову.

Матч продолжался почти пять часов и завершился со счетом 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4.

В финале Надаль сыграет с Роджером Федерером.

В последний раз Надаль и Федерер встречались в 2015 году в финале турнира в Базеле, тогда победу одержал швейцарец. Всего друг с другом теннисисты играли уже 34 раза. Чаще выигрывал Надаль: 23 победы против 11 у Роджера.

В рейтинге АТР Надаль занимает девятое место, Федерер – 17-е.