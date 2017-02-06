На этой неделе украинские тенниситы сыграют на турнирах в Эквадоре и Франции
Александр Долгополов поехал в Кито, Илья Марченко – в Монпелье
На этой неделе представители Украины сыграют на двух теннисных турнирах. Лучший по рейтингу украинский теннисист Александр Долгополов (№67 в мире) поехал на турнир в Кито – столицу Эквадора. Там в первом раунде турнира с призовым фондом $482 060 Долго сыграет с американцем Радживом Рамом – серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в миксте. Ранее Долгополов и Рам на корте не пересекались.
Вторая ракетка Украины Илья Марченко сыграет на турнире во французском Монпелье. В стартовом матче украинец сразится с выигравшим квалификацию французом Квентином Хэйлисом. Это также первая встреча теннисистов.
Женских турниров на этом неделе нет из-за матчей Кубка Федерации, которые пройдут на выходных.
Кито, Эквадор. Грунт, $482 060 призовые:
1 раунд: Александр Долгополов (№67) – Раджив Рам (США, №137)
Монпелье, Франция. Хард, €482 060 призовые:
Илья Марченко (№91) – Квентин Хейлис (Франция, №159)
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