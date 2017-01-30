Майкл Джордан выпустил коллекционную модель кроссовок в честь 23-го "Шлема" Серены Уильямс
Теннисистка завоевала рекордный для Открытой эры трофей в турнирах "Большого Шлема"
Спонсор Серены Уильямс Nike и компания Майкла Джордана Jordan выпустили коллекционную модель кроссовок, вдохновленную Air Jordan, в честь рекордного для Открытой эры 23-го титула "Большого шлема", завоеванного Уильямс на Australian Open.
Напомним, 23 – номер, под которым Джордан выступал большую часть своей карьеры и который после него выведен из употребления в "Чикаго", "Майами" и Университете Северной Каролины.
Модель NikeCourt Flare представлена в двух цветовых решениях (черный с красным и черный с розовым), украшена монограммой SW и логотипом Air Jordan в форме крыльев и числом 23.
Для заказа в США, Западную Европу и Японию кроссовки станут доступны позднее сегодня. Цена пары – 200 долларов США.
Queen of the court.— Jordan (@Jumpman23) 29 января 2017 г.
Honoring @SerenaWilliams' 23rd major, the #AirJordan I Retro High EP GG drops tomorrow in . pic.twitter.com/P8M4ygC0aZ
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