Майкл Джордан выпустил коллекционную модель кроссовок в честь 23-го "Шлема" Серены Уильямс

Спонсор Серены Уильямс Nike и компания Майкла Джордана Jordan выпустили коллекционную модель кроссовок, вдохновленную Air Jordan, в честь рекордного для Открытой эры 23-го титула "Большого шлема", завоеванного Уильямс на Australian Open.

Напомним, 23 – номер, под которым Джордан выступал большую часть своей карьеры и который после него выведен из употребления в "Чикаго", "Майами" и Университете Северной Каролины.

Модель NikeCourt Flare представлена в двух цветовых решениях (черный с красным и черный с розовым), украшена монограммой SW и логотипом Air Jordan в форме крыльев и числом 23.

Для заказа в США, Западную Европу и Японию кроссовки станут доступны позднее сегодня. Цена пары – 200 долларов США.

Queen of the court.



Honoring @SerenaWilliams' 23rd major, the #AirJordan I Retro High EP GG drops tomorrow in . pic.twitter.com/P8M4ygC0aZ