Майкл Джордан выпустил коллекционную модель кроссовок в честь 23-го "Шлема" Серены Уильямс

Сегодня, 18:05

Теннисистка завоевала рекордный для Открытой эры трофей в турнирах "Большого Шлема"

Серена Уильямс. Фото AFP
Серена Уильямс. Фото AFP

Спонсор Серены Уильямс Nike и компания Майкла Джордана Jordan выпустили коллекционную модель кроссовок, вдохновленную Air Jordan, в честь рекордного для Открытой эры 23-го титула "Большого шлема", завоеванного Уильямс на Australian Open.

Напомним, 23 – номер, под которым Джордан выступал большую часть своей карьеры и который после него выведен из употребления в "Чикаго", "Майами" и Университете Северной Каролины.

Модель NikeCourt Flare представлена в двух цветовых решениях (черный с красным и черный с розовым), украшена монограммой SW и логотипом Air Jordan в форме крыльев и числом 23.

Для заказа в США, Западную Европу и Японию кроссовки станут доступны позднее сегодня. Цена пары – 200 долларов США.
теннис, Серена Уильямс, Майкл Джордан

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