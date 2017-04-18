Мария Шарапова презентовала обложку своей книги

Сегодня, 10:43

Автобиография теннисистки выйдет в сентябре

Мария Шарапова. Фото AFP
Мария Шарапова. Фото AFP

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова презентовала обложку своей автобиографии. Книга выйдет в сентябре.

"Много раз спрашивала себя: зачем я пишу эту книгу? Отчасти – чтобы рассказать свою историю. Но еще и чтобы понять ее. Мое детство – во многом загадка. Даже для меня.

Сейчас я хочу рассказать о своей жизни. Я разговариваю с журналистами, но никогда не говорю им всего, что знаю. Может, настало время открыть двери для новых вопросов, понять, что значил мой путь, и вспомнить, как все начиналось, прежде чем я забуду", – рассказала Шарапова.

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теннис, Мария Шарапова, теннисистка

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Источник:

Eurosport

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