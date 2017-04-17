Мария Шарапова показала, как будет праздновать день рождения

19 апреля экс-первая ракетка мира Мария Шарапова отпразднует свое 30-летие. Гулять теннисистка планирует с размахом. В соцсети Шарапова уже выложила фотографии своего праздничного стола.

Напомним, что Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление допинга. Впервые после годичного перерыва она может выйти на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте.