Мария Шарапова показала, как будет праздновать день рождения

Сегодня, 10:49

Известной теннисистке скоро выполнится 30 лет

Торт для Шараповой. Фото Instagram
Торт для Шараповой. Фото Instagram

19 апреля экс-первая ракетка мира Мария Шарапова отпразднует свое 30-летие. Гулять теннисистка планирует с размахом. В соцсети Шарапова уже выложила фотографии своего праздничного стола.

Напомним, что Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление допинга. Впервые после годичного перерыва она может выйти на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте.

The birthday table

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Мария Шарапова, теннисистка

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