Мария Шарапова хочет, чтобы ее перестали критиковать за допинг

Сегодня, 15:20

"Если игроки продолжают критиковать меня, то это некорректно", – считает отбывающая дисквалификацию россиянка

Мария Шарапова готовится к возвращению на корт. Фото Instagram
Мария Шарапова готовится к возвращению на корт. Фото Instagram

Российская теннисистка Мария Шарапова призвала прекратить критику в ее адрес после обнародования всех деталей дисквалификации за употребление мельдония.

Ранее многие представители тенниса отметились рядом заявлений, выказав свое отношение к употреблению допинга российской спортсменкой, которая вернется на корт после отбытия дисквалификации в конце апреля.

Я отбыла наказание. Есть ли какая-то причина вновь наказывать меня? Я ее не вижу. Когда все подробности дела еще не были известны, каждый мог высказаться. Но теперь, когда я прошла через CAS, который является полностью нейтральным, я говорю "стоп". Если игроки продолжают критиковать меня, то это некорректно", – передает слова Шараповой Tennis.com со ссылкой на Le Parisien.

Недавно владелец турнира в Мадриде заявил, что не хотел приглашать Шарапову на турнир, но за это проголосовали члены оргкомитета.
допинг, Мария Шарапова, теннисистка

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Источник:

gazeta.ru

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