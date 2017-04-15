Мария Шарапова хочет, чтобы ее перестали критиковать за допинг

"Если игроки продолжают критиковать меня, то это некорректно", – считает отбывающая дисквалификацию россиянка

Российская теннисистка Мария Шарапова призвала прекратить критику в ее адрес после обнародования всех деталей дисквалификации за употребление мельдония.

Ранее многие представители тенниса отметились рядом заявлений, выказав свое отношение к употреблению допинга российской спортсменкой, которая вернется на корт после отбытия дисквалификации в конце апреля.

Я отбыла наказание. Есть ли какая-то причина вновь наказывать меня? Я ее не вижу. Когда все подробности дела еще не были известны, каждый мог высказаться. Но теперь, когда я прошла через CAS, который является полностью нейтральным, я говорю "стоп". Если игроки продолжают критиковать меня, то это некорректно", – передает слова Шараповой Tennis.com со ссылкой на Le Parisien.

Недавно владелец турнира в Мадриде заявил, что не хотел приглашать Шарапову на турнир, но за это проголосовали члены оргкомитета.