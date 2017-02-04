Лучшая украинская теннисистка Свитолина в Тайване получила огромную валентинку (фото)

Сегодня, 21:03

Рано утром в воскресенье Элина Свитолина сыграет в финале турнира в Тайбэе

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рано утром в воскресенье (около 07:00 по Киеву) сыграет в финале турнира WTA International Taiwan Open. Соперница – китаянка Пен Шуай. В случае победы Свитолина побьет рекорд украинки Натальи Медведевой по выигранным одиночным титулам WTA.

Букмекеры считают Свитолину фавориткой финала. Так, коэффициент на победу украинской теннисистки – 1.61, на победу китаянки – 2.32.

Накануне Элина похвасталась в одной из социальных сетей огромной "валентинкой", которую после победы в полуфинале украинка получила от фанатов в Тайбэе.

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Источник:

Сегодня|Спорт

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