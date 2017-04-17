Леся Цуренко показала, что ей надо было для счастья
Украинская теннисистка купила себе сладкую вату
Одна из самых сильных теннисисток Украины (№43 в мире) Леся Цуренко уже в конце этой недели сыграет за сборную в матче Кубка Федерации против Германии.
А на Пасху Леся была в Киеве. Побывала на Софийской площади, где проходит выставка пысанок. А также полакомилась сладкой ватой.
"Что еще для счастья надо? Мне как будто 10 лет", – подписала фото в соцсетях Цуренко.
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