Леся Цуренко показала, что ей надо было для счастья

Одна из самых сильных теннисисток Украины (№43 в мире) Леся Цуренко уже в конце этой недели сыграет за сборную в матче Кубка Федерации против Германии.

А на Пасху Леся была в Киеве. Побывала на Софийской площади, где проходит выставка пысанок. А также полакомилась сладкой ватой.

"Что еще для счастья надо? Мне как будто 10 лет", – подписала фото в соцсетях Цуренко.