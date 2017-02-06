Кубок Дэвиса: Сербия разгромила Россию, Канада дисквалифицирована и другие матчи 1/8 финала
Действующий победитель Аргентина пока не завоевал путевку в следующий раунд
Состоялись матчи 1/8 финала теннисного Кубка Дэвиса в Мировой группе. Действующие обладатели трофея аргентинцы не смогли за четыре матча с итальянцами определить сильнейшего, победитель в их паре определится сегодня в поединке Гвидо Пелья и Андреаса Сеппи.
До последнего не был известен победитель в паре Хорватия – Испания. В решающем матче Пабло Карреньо Буста обыграл Николу Мектича и вывел свою команду в 1/4 финала.
А поединок Канады и Хорватии завершился скандалом. Во время пятого матча противостояния канадец во время третьего сета на эмоциях запулил мяч прямо в глаз судье. Канадец был дисквалифицирован, а вместе с ним и его команда.
В остальных парах победители особого сопротивления от противников не встретили:
Сербия – Россия – 4:0
Германия – Бельгия – 1:4
Австралия – Чехия – 4:1
США – Швейцария – 5:0
Япония – Франция – 1:4
Канада – Великобритания – 2:3*
Хорватия – Испания – 2:3
Аргентина – Италия – 2:2*
В четвертьфинале Австралия встретится с США, Францию ждет поединок с Великобританией, Сербия сыграет с Испанией, а Бельгия выходит на победителя пары Аргентина – Италия.
Матчи 1/4 финала Мировой группы пройдут с 7 по 9 апреля 2017 года.
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