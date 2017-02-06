Кубок Дэвиса: Сербия разгромила Россию, Канада дисквалифицирована и другие матчи 1/8 финала

Действующий победитель Аргентина пока не завоевал путевку в следующий раунд

Состоялись матчи 1/8 финала теннисного Кубка Дэвиса в Мировой группе. Действующие обладатели трофея аргентинцы не смогли за четыре матча с итальянцами определить сильнейшего, победитель в их паре определится сегодня в поединке Гвидо Пелья и Андреаса Сеппи.

До последнего не был известен победитель в паре Хорватия – Испания. В решающем матче Пабло Карреньо Буста обыграл Николу Мектича и вывел свою команду в 1/4 финала.

А поединок Канады и Хорватии завершился скандалом. Во время пятого матча противостояния канадец во время третьего сета на эмоциях запулил мяч прямо в глаз судье. Канадец был дисквалифицирован, а вместе с ним и его команда.

В остальных парах победители особого сопротивления от противников не встретили:

Сербия – Россия – 4:0

Германия – Бельгия – 1:4

Австралия – Чехия – 4:1

США – Швейцария – 5:0

Япония – Франция – 1:4

Канада – Великобритания – 2:3*

Хорватия – Испания – 2:3

Аргентина – Италия – 2:2*

В четвертьфинале Австралия встретится с США, Францию ждет поединок с Великобританией, Сербия сыграет с Испанией, а Бельгия выходит на победителя пары Аргентина – Италия.

Матчи 1/4 финала Мировой группы пройдут с 7 по 9 апреля 2017 года.