Кубок Дэвиса: счет в матче Португалия – Украина стал 2:1

8 Апреля 2017, 21:23

Украинские теннисисты смогли выиграть парный матч и сократить отставание в счете

Парный матч украинцы выиграли. Фото btu.org.ua
Парный матч украинцы выиграли. Фото btu.org.ua

После второго дня соревнований в матче второго раунда в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Португалии и Украины счет стал 2:1 в пользу португальцев.

Украинский дуэт в составе Дениса Молчанова и Артема Смирнова сумел одержать победу над португальской парой Элиаш/Соуза – 5:7, 6:1, 6:3, 6:4.

Судьба поединка решится в третий день соревнований. Завтрами первыми на корт выйдут лидеры сборных: Жуан Соуза и Артем Смирнов.
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Источник:

Большой теннис Украины

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