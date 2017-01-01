Козлова и Бондаренко не смогли пробиться в основную сетку турнира в Брисбене
Украинки уступили в финале квалификации представительницам США
Украинские теннисистки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко не смогли преодолеть квалификацию на турнире WTA Premier Brisbane International.
В финале отбора украинки уступили представительницам США. Бондаренко (1) – Эйже Мухаммад – 4:6, 6:0, 1:6, а Козлова (6) – Бетани Маттек- Сэндс – 3:6, 6:4, 2:6.
Напомним, Украину в основной сетке представят Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Вы сейчас просматриваете новость "Козлова и Бондаренко не смогли пробиться в основную сетку турнира в Брисбене". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии