Комментатора отстранили от работы за сравнение теннисистки с гориллой

Американский телеканал ESPN отстранил от работы на матчах Открытого чемпионата Австралии комментатора Дага Адлера, во время эфира 19 января сравнившего теннисистку Венус Уильямс с гориллой. .

"Во время эфира на канале ESPN3 Даг Адлер должен был тщательнее подбирать выражения. Он извинился за сказанное, и мы отстранили его от комментирования оставшихся матчей турнира", – гласит заявление канала.

19 января во время матча второго круга Australian Open между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фегеле, завершившегося победой американки со счетом – 6:3, 6:2, Адлер сказал следующее: "Соперница не попала первым мячом, и Венус предстает во всей своей красе. Вы видите, Венус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке".