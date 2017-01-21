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Комментатора отстранили от работы за сравнение теннисистки с гориллой http://www.segodnya.ua/img/article/7904/54_main.1484998136.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/54_tn.1484998136.jpg Теннис Журналист оскорбил экс-первую ракетку мира Венус Уильямс

Комментатора отстранили от работы за сравнение теннисистки с гориллой

Сегодня, 13:28

Журналист оскорбил экс-первую ракетку мира Венус Уильямс

Венус Уильямс сравнили с обезьяной. Фото AFP
Венус Уильямс сравнили с обезьяной. Фото AFP

Американский телеканал ESPN отстранил от работы на матчах Открытого чемпионата Австралии комментатора Дага Адлера, во время эфира 19 января сравнившего теннисистку Венус Уильямс с гориллой. .

"Во время эфира на канале ESPN3 Даг Адлер должен был тщательнее подбирать выражения. Он извинился за сказанное, и мы отстранили его от комментирования оставшихся матчей турнира", – гласит заявление канала.

19 января во время матча второго круга Australian Open между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фегеле, завершившегося победой американки со счетом – 6:3, 6:2, Адлер сказал следующее: "Соперница не попала первым мячом, и Венус предстает во всей своей красе. Вы видите, Венус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке".
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Источник:

Lenta.ru

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