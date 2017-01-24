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Ким Клийстерс и Энди Роддик будут включены в Зал теннисной славы http://www.segodnya.ua/img/article/7911/53_main.1485247742.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/53_tn.1485247742.jpg Теннис Бельгийка и американец занимали первое место в мировом рейтинге

Ким Клийстерс и Энди Роддик будут включены в Зал теннисной славы

Сегодня, 10:49

Бельгийка и американец занимали первое место в мировом рейтинге

Ким Клийстерс и Энди Роддик будут включены в Зал теннисной славы

Экс-первые ракетки мира бельгийка Ким Клийстерс и американец Энди Роддик в 2017 году будут включены в Международный зал теннисной славы.

Официальная церемониясостоится 22 июля в Ньюпорте (США).

Кроме Клийстерс и Роддика в 2017 году в Зал славы будут приняты трехкратная чемпионка Паралимпийских игр голландка Моника Калкман ван ден Бос, журналист Стив Флинк и бывший теннисист и тренер Вик Брейден (посмертно).

За свою карьеру 33-летняя Клийстерс выиграла 41 турнир в одиночном разряде, в том числе четыре турнира из серии "Большого шлема". На счету 34-летнего Роддика 32 титула, из которых один из серии "Большого шлема".
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Источник:

Р-спорт

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