Карлович и Себальос установили рекорд Australian Open по количеству геймов

Иво также обновил высшее достижение австралийского "Шлема" по количеству эйсов

Хорват Иво Карлович пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, одолев аргентинца Орасио Себальоса со счетом – 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. Поединок продолжался 5 часов 14 минут.

Теннисисты обновили рекорд турнира по количеству геймов в пятом сете – 42. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл пятый сет у марокканца Юнеса Эль-Айнауи со счётом 21:19.

Иво также установил рекорд Australian Open по эйсам – 75. Прежнее рекордное достижение принадлежало шведу Йоахиму Юханссону – 51 подача навылет.

За выход в третий круг Карлович поспорит с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (WC).