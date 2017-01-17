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Карлович и Себальос установили рекорд Australian Open по количеству геймов http://www.segodnya.ua/img/article/7890/14_main.1484653945.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/14_tn.1484653945.jpg Теннис Иво также обновил высшее достижение австралийского "Шлема" по количеству эйсов

Карлович и Себальос установили рекорд Australian Open по количеству геймов

Сегодня, 13:52

Иво также обновил высшее достижение австралийского "Шлема" по количеству эйсов

Карлович и Себальос сыграли 42 гейма. Фото AFP
Карлович и Себальос сыграли 42 гейма. Фото AFP

Хорват Иво Карлович пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, одолев аргентинца Орасио Себальоса со счетом – 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. Поединок продолжался 5 часов 14 минут.

Теннисисты обновили рекорд турнира по количеству геймов в пятом сете – 42. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл пятый сет у марокканца Юнеса Эль-Айнауи со счётом 21:19.

Иво также установил рекорд Australian Open по эйсам – 75. Прежнее рекордное достижение принадлежало шведу Йоахиму Юханссону – 51 подача навылет.

За выход в третий круг Карлович поспорит с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (WC).
теннис, теннисист, Australian Open, Большой шлем, Иво Карлович

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Источник:

Championat.ru

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