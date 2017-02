Илья Марченко одержал первую победу в 2017 году

Вторая ракетка Украины Илья Марченко с победы стартовал на турнире во французском Монпелье. В матче первого круга украинец сразился с выигравшим квалификацию французом Квентином Хэйлисом и победил в двух сетах – 6:4, 6:4.

За выход во второй раунд турнира Марченко получит 8 230 евро призовых и 20 очков в рейтинг АТР, в котором Илья занимает 91-е место. Квентин Хейлис в рейтинге идет на 159-м месте.

В следующем раунде Марченко сыграет с победителем матча Миша Зверев (Германия) – Кенни Де Схеппер (Франция).



"Первая победа в 2017 года, и это только февраль", – пошутил Илья в Twitter после матча.

First win of 2017 and it's only February