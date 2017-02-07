Илья Марченко одержал первую победу в 2017 году

Сегодня, 19:26

Второй по рейтингу украинский теннисист выиграл у француза Хейлиса на старте турнира в Монпелье

Илья Марченко. Фото AFP
Илья Марченко. Фото AFP

Вторая ракетка Украины Илья Марченко с победы стартовал на турнире во французском Монпелье. В матче первого круга украинец сразился с выигравшим квалификацию французом Квентином Хэйлисом и победил в двух сетах – 6:4, 6:4.

За выход во второй раунд турнира Марченко получит 8 230 евро призовых и 20 очков в рейтинг АТР, в котором Илья занимает 91-е место. Квентин Хейлис в рейтинге идет на 159-м месте. 

В следующем раунде Марченко сыграет с победителем матча Миша Зверев (Германия) – Кенни Де Схеппер (Франция).

"Первая победа в 2017 года, и это только февраль", – пошутил Илья в Twitter после матча.
теннисист, Илья Марченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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