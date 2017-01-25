Григор Димитров стал третьим полуфиналистом Australian Open (фото)
Болгарин Григор Димитров вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
Болгарин Григор Димитров вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Димитров, получивший от организаторов первого в сезоне турнира "Большого шлема" 15-й номер посева, в четвертьфинале нанес поражение бельгийцу Давиду Гоффену (11-й номер посева) – 6:3, 6:2, 6:4.
В полуфинале Димитров встретится с победителем противостояния испанца Рафаэля Надаля (9) и канадца Милоша Раонича (3).
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