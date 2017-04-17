Французскую теннисистку могут дисквалифицировать на 5 лет за отказ играть в Кубке Федерации

Осеан Доден не испытывает энтузиазма к игре за национальную команду

Теннисистка Осеан Доден может быть дисквалифицирована на пять лет за отказ сыграть за сборную Франции в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Испании, сообщает АФП.

Француженки 22-23 апреля в Роане примут сборную Испании в матче за право выступать в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне.

Доден, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, была вызвана в сборную Франции на замену Каролин Гарсии, которая отказалась играть из-за травмы.

20-летняя теннисистка отклонила вызов в национальную команду на матч с испанками и теперь ей грозит наказание – от предупреждения до пятилетней дисквалификции.

Ранее Доден заявляла, что не испытывает энтузиазма к игре за национальную команду.

Вместо Доден в сборную Франции была вызвана Амандин Эсс.