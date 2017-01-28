Финал Australian Open: Роджер Федерер против Рафаэля Надаля

Сегодня, 20:01

Это будет девятая встреча теннисистов в решающем матче турнира "Большого шлема"

Старые знакомые. Фото AFP
Старые знакомые. Фото AFP

В воскресенье, 29 января, состоится финал первого в году турнира "Большого шлема" – Australian Open. Нас ждет теннисное классико – Роджер Федерер против Рафаэля Надаля.

Для них это будет уже девятый финал "Шлемов". Шесть побед у Надаля, две у Федерера.

Зато у швейцарца больше выигранных "Шлемов" – 17, у испанца – 14.

У букмекеров фаворит встречи Надаль. Котировки на победу Рафаэля – 1,70, на победу Роджера -  2,10.

Начало матча в 10.30 по киевскому времени.

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теннис, Australian Open, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер

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Сегодня|Спорт

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