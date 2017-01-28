Финал Australian Open: Роджер Федерер против Рафаэля Надаля

Это будет девятая встреча теннисистов в решающем матче турнира "Большого шлема"

В воскресенье, 29 января, состоится финал первого в году турнира "Большого шлема" – Australian Open. Нас ждет теннисное классико – Роджер Федерер против Рафаэля Надаля.

Для них это будет уже девятый финал "Шлемов". Шесть побед у Надаля, две у Федерера.

Зато у швейцарца больше выигранных "Шлемов" – 17, у испанца – 14.

У букмекеров фаворит встречи Надаль. Котировки на победу Рафаэля – 1,70, на победу Роджера - 2,10.

Начало матча в 10.30 по киевскому времени.