Федерер впервые с 2010 года вышел в финал Australian Open

17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

35-летний теннисист в пяти сетах обыграв соотечественника Стэна Вавринку – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

В решающем матче соревнования соперником 17-го "сеяного" станет победитель второй полуфинальной пары Рафаэль Надаль – Григор Димитров.

Этот финал станет для Федерера 28 в карьере на турнирах "Большого шлема" и шестым – в Австралии. В последний раз он выходит a финал Australian Open в 2010 году, обыграв тогда британца Энди Маррея.

В целом же швейцарец не побеждал на турнирах "Большого шлема" с 2012 года, когда на Уимблдоне справился с тем же Марреем.