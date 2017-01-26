Федерер впервые с 2010 года вышел в финал Australian Open

Вчера, 14:29

Швейцарский теннисист не выигрывал турнир "Большого шлема" с 2012 года

Роджер Федерер. Фото AFP
Роджер Федерер. Фото AFP

17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

35-летний теннисист в пяти сетах обыграв соотечественника Стэна Вавринку – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

В решающем матче соревнования соперником 17-го "сеяного" станет победитель второй полуфинальной пары Рафаэль Надаль – Григор Димитров.

Этот финал станет для Федерера 28 в карьере на турнирах "Большого шлема" и шестым – в Австралии. В последний раз он выходит a финал Australian Open в 2010 году, обыграв тогда британца Энди Маррея.

В целом же швейцарец не побеждал на турнирах "Большого шлема" с 2012 года, когда на Уимблдоне справился с тем же Марреем.
теннис, Australian Open, Роджер Федерер, Стэн Вавринка

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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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