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Федерер стал первым игроком, одержавшим 200 побед над теннисистами из топ-10 http://www.segodnya.ua/img/article/7906/2_main.1485094409.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/2_tn.1485094409.jpg Теннис Швейцарец – самый возрастной четвертьфиналист Australian Open с 1978 года

Федерер стал первым игроком, одержавшим 200 побед над теннисистами из топ-10

Сегодня, 16:13

Швейцарец – самый возрастной четвертьфиналист Australian Open с 1978 года

Роджер Федерер. Фото AFP
Роджер Федерер. Фото AFP

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" 35-летний швейцарец Роджер Федерер, в четвертом круге Australian Open обыгравший японца Кеи Нисикори (5) со счетом 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3, одержал свою 200-ю победу над теннисистом Топ-10. Федерер стал первым игроком в истории, которому покорилось такое достижение.

Свою первую победу над соперником из Топ-10 Федерер одержал в феврале 1999 года.

Кроме того, победа над Нисикори стала для Федерера первой победой над игроком Топ-5 в пятисетовом матче с 2009 года. Тогда на Ролан Гаррос он обыграл Хуана Мартина дель Потро.

Также швейцарец стал самым возрастным четвертьфиналистом турнира с 1978 года, когда в восьмерку лучших вошел тоже 35-летний Артур Эш. На данный момент Федереру 35 лет, пять месяцев и 14 дней, а Эшу тогда было 35 лет, пять месяцев и 20 дней.

На турнирах "Большого шлема" Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом после Джимми Коннорса, который на US Open 1991 вышел в полуфинал в 39 лет.
теннис, Australian Open, Роджер Федерер

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