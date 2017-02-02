Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира на Тайване

Теперь украинка встретится со своей соперницей по финалу юниорского Ролан Гаррос-2010

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира Taiwan Open обыграла чешскую теннисистку Люси Градецку – 6:4, 7:5.

Теперь в четвертьфинале украинка сыграет с Унс Джабер из Туниса, которую обыграла в финале юниорского Ролан Гаррос в 2010 году.

- Предстоящий четвертьфинал с Джабер? Мы будем играть вместе уже не в первый раз, – продолжает Свитолина, – мы одногодки и встречались в финале юниорского Ролан Гаррос. Будет тяжелый, но интересный матч. Сейчас Джабер показывает хороший теннис.

Свою последнюю встречу девушки провели на 25-тысячнике с Тунисе в 2012-м году, где на домашних кортах Свитолина отдала Джабер только три гейма. В рейтинге WTA Унс занимает 181-е место.