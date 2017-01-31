Элина Свитолина разгромила россиянку Родину на Taiwan Open
Первая ракетка Украины отдала сопернице всего три гейма
Украинская теннисистка Элина Свитолина с уверенно победы стартовала на Taiwan Open, где она посеяна под первым номером.
В первом круге Свитолина камня на камне не оставила от россиянки Евгении Родиной – 6:0, 6:3.
Дальше наша теннисистка сыграет с победительницей встречи Катерина Козлова (Украина) – Люси Градецка (Чехия).
Призовой фонд турнира – 250 тысяч долларов.
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