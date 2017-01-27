Элина Свитолина не смогла пробиться в финал микста на Australian Open
В паре с австралийцем Гучьоне Элина проиграла дуэту Спирс/Кабал
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал соревнований в миксте на первом в 2017 году турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии.
В полуфинальном поединке Свитолина вместе с австралийцем Гучьоне уступила американско-колумбийской паре Спирс/Кабал со счетом 6:7, 2:6.
В 12-м гейме первого сета Свитолина и Гучьоне не реализовали два сетбола.
Напомним, что ранее сегодня в финал юниорского Australian Open вышла 14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк.
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