Элина Свитолина не смогла пробиться в финал микста на Australian Open

В паре с австралийцем Гучьоне Элина проиграла дуэту Спирс/Кабал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал соревнований в миксте на первом в 2017 году турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австралии.

В полуфинальном поединке Свитолина вместе с австралийцем Гучьоне уступила американско-колумбийской паре Спирс/Кабал со счетом 6:7, 2:6.

В 12-м гейме первого сета Свитолина и Гучьоне не реализовали два сетбола.

Напомним, что ранее сегодня в финал юниорского Australian Open вышла 14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк.