Экс-первая ракетка мира разбил спорткар за 170 тысяч евро
Марсело Риос признался, что потерял управление над авто, наехав на маслянистое пятно на дороге
Экс-первая ракетка мира чилиец Марсело Риос попал в аварию на своем McLaren 570S Coupe стимостью 170 тысяч евро в Сантьяго в ночь на среду.
К счастью, бывший спортсмен отделался мелкими ушибами, а информация, что он в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения оказалась неправдивой.
Позже Марсело, получивший во время карьеры прозвище "Эль Чино", признался, что потерял управление над автомобилем, наехав на маслянистое пятно на дороге.
В 1998 году Рио в течение шести недель занимал первую строчку рейтинга АТР. За свою карьеру теннисист выиграл 18 титулов, но ни разу не побеждал на турнирах "Большого шлема".
#Tenis Marcelo Ríos, ex número uno del mundo, sufrió un accidente automovilístico en Chile y la sacó barata: https://t.co/cOeDb6YGsB pic.twitter.com/KnMMUASIxJ— TyC Sports (@TyCSports) 13 апреля 2017 г.
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