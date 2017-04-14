Экс-первая ракетка мира разбил спорткар за 170 тысяч евро

Сегодня, 22:20

Марсело Риос признался, что потерял управление над авто, наехав на маслянистое пятно на дороге


Экс-первая ракетка мира чилиец Марсело Риос попал в аварию на своем McLaren 570S Coupe стимостью 170 тысяч евро в Сантьяго в ночь на среду.

К счастью, бывший спортсмен отделался мелкими ушибами, а информация, что он в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения оказалась неправдивой.

Позже Марсело, получивший во время карьеры прозвище "Эль Чино", признался, что потерял управление над автомобилем, наехав на маслянистое пятно на дороге.

В 1998 году Рио в течение шести недель занимал первую строчку рейтинга АТР. За свою карьеру теннисист выиграл 18 титулов, но ни разу не побеждал на турнирах "Большого шлема".
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Источник:

Сегодня|Спорт

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