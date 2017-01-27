Экс-лучший теннисист Украины Стаховский проиграл на "челленджере" во Франции

Сегодня, 10:14

Сергей Стаховский во втором круге турнира в Ренне уступил 193-й ракетке мира словенцу Блазу Кавчичу

Сергей Стаховский. Фото AFP
Сергей Стаховский. Фото AFP

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог выйти в четвертьфинал крупного челленджера с призовым фондом 85 тысяч евро во французском Ренне.

В матче второго круга Стаховский, посеянный под четвертым номером, уступил представителю Словении Блазу Кавчичу со счетом 4:6, 7:6, 6:7.

Поединок продолжался 2 часа 39 минут. На счету украинца 13 эйсов и две двойных ошибки, его соперник отличился 15-ю подачами навылет и одной двойной.

29-летний Блаз Кавчич занимает 193-е место в рейтинге АТР, 31-летний Стаховский идет на 111-м месте.
теннисист, Сергей Стаховский

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Источники:

sapronov-tennis.org, Сегодня|Спорт

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