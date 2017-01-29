Эбигейл Спирс и Хуан Себастьян Кабаль выиграли Australian Open в миксте

Сегодня, 10:05

Для этих теннисистов это первый титул в карьере на турнирах "Большого шлема"

Чемпионы с наградой. Фото AFP
Чемпионы с наградой. Фото AFP

Американка Эбигейл Спирс и колумбиец Хуан Себастьян Кабаль победили в миксте на Открытом чемпионате Австралии по теннису, проходящем в Мельбурне.

В финале турнира Спирс и Кабаль победили вторых сеяных Саню Мирзу (Индия) и Ивана Додига (Хорватия) со счетом – 6:2, 6:4.

Для 35-летней Спирс и 30-летнего Кабаля это первый титул в карьере на турнирах "Большого шлема".
теннис, Australian Open, Большой шлем

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Р-спорт

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