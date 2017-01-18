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Долгополов зачехлил ракетку в парном турнире Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7892/84_main.1484727407.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/84_tn.1484727407.jpg Теннис Украино-австрийский дуэт проиграл паре из Испании

Долгополов зачехлил ракетку в парном турнире Australian Open

Сегодня, 10:16

Украино-австрийский дуэт проиграл паре из Испании

Александр Долгополов. Фото AFP
Александр Долгополов. Фото AFP

Украинский теннисист Александр Долгополов завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

В стартовом матче украино-австрийский дуэт Долгополов/Мельцер в упорной борьбе уступил пятым сеяным – испанской паре Фелисиано Лопес/Марк Лопес – 4:6, 6:3, 4:6.

Напомним, украинец продолжает борьбу на турнире в одиночном разряде, где он вчера преодолел стартовый барьер в виде хорвата Борны Чорича.
теннис, Александр Долгополов, Australian Open

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Источник:

sapronov-tennis.org

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