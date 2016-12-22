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Дель Потро опередил Месси в голосовании за лучшего спортсмена Аргентины http://www.segodnya.ua/img/article/7819/49_main.1482400872.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/49_tn.1482400872.jpg Теннис Теннисист в этом году выиграл "серебро" Рио-2016 и помог команде выиграть Кубок Дэвиса

Дель Потро опередил Месси в голосовании за лучшего спортсмена Аргентины

Сегодня, 11:57

Теннисист в этом году выиграл "серебро" Рио-2016 и помог команде выиграть Кубок Дэвиса

Хуан-Мартин дель Потро с Кубком Дэвиса. Фото AFP
Хуан-Мартин дель Потро с Кубком Дэвиса. Фото AFP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро был признан спортсменом года в Аргентине, выиграв награду "Олимпия-де-Оро".

Эта награда вручается спортсмену по итогам голосования спортивных журналистов, и дель Потро получил ее уже во второй раз. В 2016 году аргентинец стал серебряным призером олимпийского теннисного турнира на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а также помог команде победить в финале Кубка Дэвиса.

В ходе голосования дель Потро опередил форварда национальной команды и "Барселоны" Лионеля Месси.

– Месси отличный претендент на награду, он делает невероятные вещи, – цитирует La Nacion дель Потро. – Может быть, немного несправедливо, что я получаю эту награду в этом году. Но знайте, что благодаря вашим сердцам, вашей доброте, мы делаем нашу страну лучше.
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Источник:

СЭ

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