Чешско-американский дуэт выиграл Australian Open в парном разряде (фото)

Американка Маттек-Сандс и чешка Шафаржова выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде

Американка Бетани Маттек-Сандс и чешка Люция Шафаржова стали победительницами проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

В финале американка и чешка (второй номер посева) со счетом 6:7, 6:3, 6:3 победили Андреа Главачкову (Чехия)/Пэн Шуай (Китай, 12).

Для 31-летней Маттек-Сандс этот титул стал 24-м на турнирах WTA в парном разряде. 29-летняя Шафаржова выиграла свой 13 трофей в парах.

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