Чемпионская фотосессия Серены Уильямс (фото)

Сегодня, 17:56

Американская теннисистка выиграла Australian Open

Сегодня Серена Уильямс стала семикратной победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису. Всего для 35-летней теннисистки этот титул стал 72-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, включая 23 победы на турнирах "Большого шлема".

Всего в истории тенниса только одна теннисистка выиграла больше "Шлемов" в одиночном разряде, чем Серена – Маргарет Корт, на счету которой 24 победы.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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