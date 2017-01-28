Чемпионская фотосессия Серены Уильямс (фото)

Сегодня Серена Уильямс стала семикратной победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису. Всего для 35-летней теннисистки этот титул стал 72-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, включая 23 победы на турнирах "Большого шлема".

Всего в истории тенниса только одна теннисистка выиграла больше "Шлемов" в одиночном разряде, чем Серена – Маргарет Корт, на счету которой 24 победы.