Australian Open: Украина осталась представлена в миксте

В пятницу Australian Open понес самую крупную украинскую потерю: 13-я ракетка мира Элина Свитолина так и не сумела улучшить личный результат и третий раз в карьере остановилась в Мельбурне за шаг до 1/8 финала. Побить рекорд удалось ее сопернице — россиянке Анастасии Павлюченковой (27-я в рейтинге WTA), для которой австралийский "Шлем" был единственным, где ей не удавалось пройти дальше 3-го круга. Свитолина выходила на корт в статусе фаворитки, но со свалившимися на нее ожиданиями не справилась. Навязать свою игру не получилось, да и подача не помогала: всего 58% попаданий на первой и недостаточная мощность. На стороне Анастасии — превосходство по чисто выигранным мячам (57 против 24 Элины) и брейк-пойнтам (67% против 26%), и в ключевых моментах она была точнее. Украинке удавалось проявлять инициативу, когда шла первая подача, а эмоции направлялись в нужное русло. Этого хватило на выигранную партию, но не на закрепление результата — Свитолина отбила 4 матч-пойнта, но на 5-м проиграла 5:7, 6:4, 3:6. "Элина — крепкий орешек, — призналась Павлюченкова. — Я знала, что, каким бы ни был счет, она будет бороться за каждое очко". Вчера Анастасия обыграла соотечественницу Кузнецову и прошла в 1/4, где сыграет с Винус Уильямс.

Но на этом участие Элины на АО-2017 не закончилось: она играет микст с австралийцем Крисом Гуччоне. В 1-м круге тандем прошел Гренефельд/Фара 6:3, 6:7 и 10:7 в тай-брейке. Вырваться из заколдованного 2-го круга не удалось Ольге Савчук. В паре с Ралукой Олару они почти три часа боролись за выход в 3-й круг против 11-х сеянных, американки Атаво и китаянки Ксю Йифань, но уступили — 6(5):7, 7:6(4), 4:6. Это уже 14-й "Шлем" для Савчук, где она остановилась на 2-й стадии в паре.

А тем временем мир гудит о завязке интриги в мужской сетке. "Энди или Новак?" — вопрос уже не актуальный. Вслед за соседом по рейтингу с грохотом вылетел с АО №1 планеты британец Энди Маррей. А причина тому — немец Миша Зверев. 50-й номер рейтинга, очевидно, решил играть и за себя, и за младшего брата Александра. Днем ранее 19-летний Саша в 5-сетовом поединке уступил Рафаэлю Надалю — 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 2:6, последний сет доигрывая с судорогами в ногах. Но получил за это не Рафа, а наш павший рыцарь Энди, проиграв 5:7, 7:5, 2:6, 4:6. Как и в случае с Ноле, андердог встречи был слишком хорош, а фаворит не показывал ожидаемого превосходства и совершал ошибки. В придачу немец чаще выигрывал на второй подаче — 46% очков, на 10% больше, чем у Энди, и был мегаактивен у сетки — 118 выходов (65 удачных)! "Со времен легендарного Брэда Гилберта не видел такой оптимизации своих возможностей для победы над более сильным противником. Браво, Миша Зверев", — сделал комплимент немцу капитан нашей мужской сборной Андрей Медведев. Мише помогла и поддержка семьи Зверевых на трибуне: "Я смотрел на маму, когда проигрывал мячи с лета у сетки, — она улыбалась, и это мне помогало". Его родители Ирина и Александр тоже играли в теннис и представляли СССР, а сейчас тренируют сыновей.

Нараспашку теперь открыты двери для старой гвардии — Надаля и Федерера, а болельщики уже начали грезить классическим финалом. И пока 35-летний Роджер выглядит свежее своих соперников: после непростых двух раундов легко разделался с Томашем Бердыхом и шокировал Кея Нишикори, доведя 1-ю партию с 1:5 до тай-брейка, а потом заставив помучиться еще 4 сета. Еще и, по словам супруги Мирки, позволяет себе лакомиться мороженым и шоколадом перед важными матчами! Поможет ли особенная диета в 1/4 финала против Миши Зверева, узнаем завтра.

Компанию Маррею решила составить и №1 среди женщин Анжелик Кербер. Немка проиграла матч 4-го круга 35-й ракетке мира американке Коко Вандевеге — 2:6, 3:6, тем самым еще сильнее закрепив Серену Уильямс в статусе фаворитки турнира.