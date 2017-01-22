Australian Open остался без первых ракеток мира (фото)

Первый в 2017 году турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии – остался без первых номеров рейтинга у мужчин и женщин. Вслед за Марреем в 1/8 финала проиграла первая ракетка мира у женщин Ангелик Кербер.

Немка в двух сетах уступила американской теннисистке Коко Вандевеге – 2:6, 3:6.

Напомним, что ранее первая ракетка у мужчин Энди Маррей проиграл Мише Звереву.