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Australian Open остался без первых ракеток мира (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/92_main.1485091201.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/92_tn.1485091201.jpg Теннис Первая ракетка мира Ангелик Кербер бита Коко Вандевеге в 1/8 финала

Australian Open остался без первых ракеток мира (фото)

Сегодня, 15:17

Первая ракетка мира Ангелик Кербер бита Коко Вандевеге в 1/8 финала

Первый в 2017 году турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии – остался без первых номеров рейтинга у мужчин и женщин. Вслед за Марреем в 1/8 финала проиграла первая ракетка мира у женщин Ангелик Кербер.

Немка в двух сетах уступила американской теннисистке Коко Вандевеге – 2:6, 3:6.

Напомним, что ранее первая ракетка у мужчин Энди Маррей проиграл Мише Звереву.
Australian Open, теннисистка, Ангелик Кербер, Коко Вандевеге

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Источник:

Сегодня|Спорт

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