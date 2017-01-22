Australian Open остался без первых ракеток мира (фото)
Первая ракетка мира Ангелик Кербер бита Коко Вандевеге в 1/8 финала
Первый в 2017 году турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии – остался без первых номеров рейтинга у мужчин и женщин. Вслед за Марреем в 1/8 финала проиграла первая ракетка мира у женщин Ангелик Кербер.
Немка в двух сетах уступила американской теннисистке Коко Вандевеге – 2:6, 3:6.
Напомним, что ранее первая ракетка у мужчин Энди Маррей проиграл Мише Звереву.
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