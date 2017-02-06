Анна Курникова устроила "обнимашки" и "целовашки" с собаками (фото)

Знаменитая экс-теннисистка и фотомодель Анна Курникова порадовала поклонников на странице в Instagram новым фото со своими домашними питомцами. На нем Курникова обнимается и целуется с собаками.

"Поцелуи всем от нас", – подписала фото Анна и снабдила его тегами #обнимашки и #целовашки. Фотография уже собрала более 13 тысяч "лайков" и 300 комментариев.

Напомним, что Анна Курникова завершила карьеру теннисистки 14 лет назад – в 2003 году. Она никогда не выигрывала одиночный тутил на турнирах WTA, однако сумела занять восьмое место в рейтинге в 2000 году. Была одной из самых узнаваемых теннисисток мира.

Последние 15 лет экс-теннисистка встречается со знаменитым певцом Энрике Иглесиасом.