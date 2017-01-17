Александр Долгополов с победы стартовал на Australian Open Сегодня, 10:26 Просмотров: ...

Украинский теннисист за три часа справился с хорватом Чоричем

Александр Долгополов. Фото AFP

Первая ракетка Украины Александр Долгополов удачно стартовал на турнире "Большого шлема" Australian Open. В поединке первого круга Долгополов (№69 в рейтинге АТР) за три часа справился с хорватом Борной Чоричем (№59) – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Во втором раунде Долгополов сыграет с победителем пары Монфис – Веселы.