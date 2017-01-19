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Александр Долгополов покидает Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7896/61_main.1484810628.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/61_tn.1484810628.jpg Теннис Украинский теннисист уступил в четырех сетах Монфису

Александр Долгополов покидает Australian Open

Сегодня, 09:19

Украинский теннисист уступил в четырех сетах Монфису

Александр Долгополов. Фото AFP
Александр Долгополов. Фото AFP

Первая ракетка Украины Александр Долгополов покидает Открытый чемпионат Австралии. В поединке второго круга наш теннисист встречался с шестой ракеткой соревнований французом Гаэлем Монфисом.

В четырехсетовом противостоянии победу праздновал Монфис – 6:3, 6:4, 1:6, 6:0.
теннис, теннисист, Александр Долгополов, Australian Open, Большой шлем

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Источник:

Сегодня|Спорт

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