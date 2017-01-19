Александр Долгополов покидает Australian Open
Украинский теннисист уступил в четырех сетах Монфису
Первая ракетка Украины Александр Долгополов покидает Открытый чемпионат Австралии. В поединке второго круга наш теннисист встречался с шестой ракеткой соревнований французом Гаэлем Монфисом.
В четырехсетовом противостоянии победу праздновал Монфис – 6:3, 6:4, 1:6, 6:0.
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