14-летняя украинка вышла в полуфинал юниорского Australian Open

Сегодня, 09:39

Марта Костюк в Австралии обыгрывает более старших соперниц

Марта Костюк. Фото sapronov-tennis.org
Марта Костюк. Фото sapronov-tennis.org

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии среди юниоров.

В четвертьфинальном матче киевлянка, посеянная под 11 номером, за 51 минуту обыграла 16-летнюю представительницу Тайваня Еньшуо Лиан – 6:3, 6:1.

За выход в финал Костюк поспорит с 17-летней российской теннисисткой Елизаветой Рыбакиной (16).
теннис, Australian Open, Марта Костюк

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Источник:

sapronov-tennis.org

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