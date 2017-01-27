14-летняя украинка Марта Костюк вышла в финал Australian Open

В решающем матче наша теннисистка сразится с 17-летней первой ракеткой турнира – швейцаркой Масаровой

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал Открытого чемпионата Австралии среди юниоров. В полуфинале Костюк, посеянная под 11 номером, обыграла 17-летнюю российскую теннисистку Елену Рыбакину со счетом 6:1, 7:5.

Соперницей Марты по финалу стала 17-летняя чемпионка юниорского "Ролан Гаррос" швейцарка Ребекка Масарова, посеянная на Australian Open под первым номером.

Напомним, что украинка Виктория Кутузова в 2003 году в 14-летнем возрасте играла в финале Открытого чемпионата Австралии среди юниоров, но уступила 16-летней Барборе Стрыцовой.

В прошлом году финалисткой юниорского "Шлема" стала 16-летняя Даяна Ястремская (Уимблдон), в 2014 году – Ангелина Калинина (US Open), Харьковчанка Элина Свитолина в 2012 году была финалисткой юношеского Уимблдона, а ранее в 2010 году выиграла юниорский "Ролан Гаррос".

Среди представителей Украины финалистами юниорских "Шлемов" также были: Сергей Стаховский (Открытый чемпионат США 2004 года – уступил Энди Маррею), Катерина Бондаренко (выиграла юношеский Уимблдон-2004), Татьяна Перебийнис (финалистка Уимблдона-2000 и Открытого чемпионата США 2000 года), Андрей Медведев (победитель "Ролан Гаррос" в 1991 году).