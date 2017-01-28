14-летняя украинка Марта Костюк выиграла юниорский Australian Open (фото)

Сегодня, 09:44

Наша теннисистка стала самой молодой победительницей турнира "юниорского Шлема" за последние 8 лет

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.

В финале киевлянка, сеяная под 11 номером, обыграла первую ракетку турнира, чемпионку юниорского Ролан Гаррос-2016 17-летнюю Ребеку Масарову из Швейцарии – 7:5, 1:6, 6:4.

Марта Костюк – стала четвертой представительницей Украины, которой удалось победить на турнире "Большого Шлема" среди юниоров и первой, кому покорился Australian Open.

Марта – четвертая в этом столетии, кто выиграл "юниорский Шлем" в возрасте 14 лет. В 2004 году – Сесиль Каратанчева победила на Ролан Гаррос, в 2006 Павлюченкова – выиграла AUS Open и в 2008 – Лора Робсона завоевала титул на Уимблдоне.

Марта Костюк стала самой юной из украинок, выигравшей титул на "юношеском Шлеме". Андрею Медведеву было 16 лет, когда он выиграл Ролан Гаррос (1991), Катерине Бондаренко было 17, когда она победила на Уимблдоне (2004) и Элине Свитолиной было 15, когда она одержала победу на Ролан Гаррос.

В этом столетии только две теннисистки, выигравшие "юниорский Шлем" были немного моложе Марты – Лора Робсон (несколько месяцев) и Анастасия Павлюченкова (несколько дней). Марта- самая юная чемпиона "юниорского Шлема" за последние 8 лет.
теннис, Australian Open, Марта Костюк

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Источник:

sapronov-tennis.org

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