Россию лишили уже 19 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб

Вчера, 19:59

МОК перепроверил 1243 пробы, 98 из которых оказались положительными

Фото AFP
Фото AFP

МОК уже лишил сборную России 19 медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Всего Россия лишена 13 медалей Игр-2008 (1 золотая медаль – 6 серебряных – 6 бронзовых) и шести – Игр-2012 (0 – 2 – 4). Напомним, сегодня МОК лишил двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине легкоатлетку Татьяну Лебедеву, в ее пробе были найдены следы туринабола.

Ранее медалей Игр в Пекине были лишены мужская сборная России в эстафете 4х400 метров ("бронза"), женская сборная России в эстафете 4х400 метров ("серебро"), сборная России в эстафете 4х100 метров ("золото"), прыгунья в высоту Анна Чичерова ("бронза"), бегунья на дистанции 3000 метров Екатерина Волкова ("бронза"), метательница копья Мария Абакумова ("серебро"), борец Хасан Бароев ("серебро"), тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев ("бронза"), Дмитрий Лапиков ("бронза"), Надежда Евстюхина ("бронза"), Марина Шаинова ("серебро").

Наград Олимпиады в Лондоне лишились бегунья на 3000 метров с барьерами Юлия Зарипова ("золото"), метательница молота Татьяна Белобородова ("золото"), толкательница ядра Евгения Колодко ("серебро"), тяжелоатлеты Александр Иванов ("серебро"), Наталья Заболотная ("серебро"), Апти Аухадов ("серебро").

Отметим, что до запуска программы перепроверки проб Россия была лишена еще четырех медалей Игр в Лондоне – дисквалифицированы были ходоки Сергей Кирдяпкин ("золото") и Ольга Каниськина ("серебро"), метательница диска Дарья Пищальникова ("серебро") и семиборка Татьяна Чернова ("бронза").

Всего МОК перепроверил 1243 пробы, взятые на двух Олимпиадах, 98 из которых оказались положительными.
Олимпиада-2012, допинг, Олимпиада-2008

Вы сейчас просматриваете новость "Россию лишили уже 19 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб". Другие Новости покера смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Усейн Болт. Фото AFP

Болт лишился "золота" Олимпиады-2008 из-за допинга у его соотечественника

Вчера, 17:22

Результат ямайской команды в эстафетной гонке аннулирован

Другие

Жиба намерен добиться справедливости. Фото Instagram

Бразильцы хотят отобрать у российских волейболистов "золото" Олимпиады-2012

24 Января, 10:26

Лидер сборной Бразилии считает, что Россия стала чемпионом благодаря допингу

Другие

Индийский гуру йоги победил украинского призера Олимпиады-2008 по борьбе

19 Января, 10:00

Поединок прошел перед началом полуфинальных поединков индийской Лиги профессиональной борьбы

Мир

Фото AFP

Китайские штангистки лишены золотых медалей Олимпиады-2008 за допинг

12 Января, 22:01

Результаты еще пятерых спортсменов на Играх в Пекине и Лондоне аннулированы

Мир

В Сочи-2014 фальсифицировали допинг-пробы. Фото AFP

МОК открыл дела по 28 российским участникам Олимпиады-2014

23 Декабря 2016, 12:47

Все допинг-пробы российских спортсменов трех последних Олимпиад будут перепроверены

Мир

Допинг-пробы россиян перепроверят. Фото AFP

МОК устроит охоту на российских спортсменов, принимавших допинг

23 Декабря 2016, 12:38

Будут повторно проанализированы все допинг-пробы россиян с Олимпиад 2012 и 2014 годов

Другие

Илья Ильин. Фото nur.kz

Казахстанского спортсмена лишили двух золотых олимпийских наград

23 Ноября 2016, 13:45

Тяжелоатлет Илья Ильин дисквалифицирован за употребление допинга

Другие

Твердохлеб на Олимпиаде-2012

МОК дисквалифицировал двоих украинских спортсменов из-за допинга

21 Ноября 2016, 17:04

Дрыголь и Твердохлеб попались на запрещенных препаратах в Лондоне-2012

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования