Американцы за рекордную сумму купили права на показ фильма о допинге в России
Телеканал планирует организовать трансляцию документального фильма на 190 стран мира
Американская компания Netflix заплатила 5 миллионов долларов за права на показ фильма Брайана Фогеля "Икар", который рассказывает о допинге в России.
Главными действующими лицами фильма стали сам Фогель, который проверял на себе действие разных запрещенных в спорте препаратов, и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Таким образом, эта сделка стала одной из самых дорогих в истории документального кино.
Netflix планирует организовать трансляцию фильма на 190 стран мира.
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