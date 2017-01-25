Американцы за рекордную сумму купили права на показ фильма о допинге в России

Телеканал планирует организовать трансляцию документального фильма на 190 стран мира

Американская компания Netflix заплатила 5 миллионов долларов за права на показ фильма Брайана Фогеля "Икар", который рассказывает о допинге в России.

Главными действующими лицами фильма стали сам Фогель, который проверял на себе действие разных запрещенных в спорте препаратов, и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Таким образом, эта сделка стала одной из самых дорогих в истории документального кино.

Netflix планирует организовать трансляцию фильма на 190 стран мира.