Звезда снукера Ронни О’Салливан в седьмой раз выиграл "Мастерс" (фото)
В финале Салливан со счетом 10:7 обыграл Джона Перри
Пятикратный чемпион мира по снукеру 41-летний Ронни О’Салливан по прозвищу "Ракета" стал победителем крупного турнира "Мастерс" в Лондоне в седьмой раз в своей карьере. В финале со счетом 10:7 Ронни обыграл Джона Перри по прозвищу "Джентльмен". Ранее никому не удавалось выиграть "Мастерс" семь раз.
Ронни О’Салливан по ходу партии оказался в положении догоняющего – он проигрывал 1:4, но сумел собраться и выиграть встречу.
Победитель турнира получил 200 тысяч фунтов (около 250 тысяч долларов), финалист – 90 тысяч фунтов.
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