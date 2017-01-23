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Звезда снукера Ронни О’Салливан в седьмой раз выиграл "Мастерс" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/79_main.1485122479.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/79_tn.1485122479.jpg Другие В финале Салливан со счетом 10:7 обыграл Джона Перри

Звезда снукера Ронни О’Салливан в седьмой раз выиграл "Мастерс" (фото)

Вчера, 23:59

В финале Салливан со счетом 10:7 обыграл Джона Перри

Пятикратный чемпион мира по снукеру 41-летний Ронни О’Салливан по прозвищу "Ракета" стал победителем крупного турнира "Мастерс" в Лондоне в седьмой раз в своей карьере. В финале со счетом 10:7 Ронни обыграл Джона Перри по прозвищу "Джентльмен". Ранее никому не удавалось выиграть "Мастерс" семь раз.

Ронни О’Салливан по ходу партии оказался в положении догоняющего – он проигрывал 1:4, но сумел собраться и выиграть встречу.

Победитель турнира получил 200 тысяч фунтов (около 250 тысяч долларов), финалист – 90 тысяч фунтов.
снукер, Ронни О'Салливан

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Сегодня|Спорт

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