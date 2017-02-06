Знаменитый пловец Флоран Маноду начал карьеру в гандболе

Олимпийский чемпион 2012 года на дистанции 50 м вольным стилем, семикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы француз Флоран Маноду начал карьеру в гандболе. Он дебютировал в составе второй команды университета Экс-ан-Прованса, выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Франции.

Первый матч с участием титулованного пловца завершился вничью 32:32. Маноду провел на площадке семь минут и отметиться результативными действиями не сумел.

О своем решении перейти в гандбол 26-летний Маноду объявил после Олимпиады-2016, где он завоевал две серебряные медали.

Как объяснял раньше француз, он будет играть в гандбол "не ради каких-то амбиций, а с целью найти другой источник удовольствия".

"Я решил сделать перерыв от моих ежедневных тренировок, оставаясь при этом действующим пловцом, чтобы участвовать в некоторых соревнованиях в этом году", – говорил Маноду.