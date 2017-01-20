Знаменитый биатлонист Дериземля встретится с фанатами в Киеве

В воскресенье, 22 января, в 11:30 в Киеве в Barrel Pub (ул. Б.Хмельницкого, 3Б) в рамках социального спецпроекта "Эксперты биатлона-2" болельщики смогут посмотреть мужской масс-старт и женскую эстафету шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве. Компанию любителям биатлона составит двукратный призер чемпионатов мира, самый известный украинский биатлонист – Андрей Дериземля.

Знаменитый спортсмен, несмотря на занятость, откликнулся посетить столицу ради совместного просмотра и комментирования в кругу фанатов. На встречу к болельщикам Андрей приедет из Чернигова. Стоит отметить, что высокогорное место Антхольц-Антерсельва было очень знаковым для Андрея – там он выиграл первую чемпионскую медаль и кубковое "золото".

"Такие встречи очень полезны для болельщиков. В биатлоне есть нюансы, которые только спортсмен или тренер может профессионально прокомментировать, и на таких мероприятиях те, кто недавно начал смотреть биатлон, узнают о них. Хотя есть болельщики, которые смотрят биатлон давно и они уже профессионалы в своем деле. Приятно, что спортсменов не забывают. На проекте есть возможность познакомиться с новыми болельщиками, пообщаться с теми, кого уже знаешь, и такое обоюдное общение приятно. И, конечно, благодаря таким встречам, идет популяризация биатлона. Много информации публикуется в соцсетях, идет Интернет-популяризация биатлона, и об этом узнают не только в Украине, но и за ее пределами" – сообщил Андрей Дериземля.

Андрей будет присутствовать только на просмотре и комментировании мужского масс-старта. Перед итальянским этапом экс-биатлонист рассказал об особенностях трассы и о своих ожиданиях от воскресных стартов.

"Антхольц – очень красивое место. Трасса по рельефу не очень сложная. Учитывая, что это высота 1634 метра, то часто тяжело тому, кто попадает в аклиматизацию. Бывает по дням: один день тяжело, не бежится, а на следующий день чувствуешь себя великолепно. У кого в день старта хорошее самочувствие, у того и преимущество большое. Этот фактор нужно учитывать. А в основном, если спортсмен готов, то без разницы, какая трасса, рельеф, условия – бежишь и нормально выступаешь. Также там не просто стрелять, особенно стоя, поэтому нужно не выключать голову, думать. В принципе для нашей команды Антерсельва – подходящий стадион, там было много медальных выступлений нашей сборной. Желаю ребятам хороших результатов! А мы будем болеть и желать призовых мест нашим спортсменам" – отметил Андрей Дериземля.

Во время встречи пройдет автограф-сессия, прогнозирование, "живое" комментирование и батл-викторина на знание истории украинского биатлона. Фанаты биатлона смогут не просто наблюдать за соревнованиями, но и познакомиться друг с другом, самостоятельно анализировать исход гонок наравне с известными спортивными комментаторами и аналитиками.