Знаменитый биатлонист Дериземля приехал в Киев посмотреть гонки вместе с фанатами (фото)

На выходных в Киеве в рамках социального спецпроекта "Эксперты биатлона-2" болельщики вместе с именитым биатлонистом Андреем Дериземлей посмотрели заключительные гонки шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве. Самый известный украинский биатлонист приехал на встречу с подарками. Биатлонные поклонники также не оставили Андрея без оригинальных презентов и одарили вниманием.

На встрече в Киеве присутствовали не только болельщики из столицы, но и из Херсона, Чернигова, Харькова, которые посещали проект в прошлом сезоне. Были и такие, кто приехал впервые. Любители биатлона подарили Андрею индивидуальные сувениры, оригинальный шоколад и массу персональных презентов. Знаменитый спортсмен привез на встречу автограф-карты и подарки от черниговского Клуба поклонников биатлона имени Андрея Дериземли, которые были разыграны в ходе мероприятия.

Вместе с болельщиками Андрей смотрел и комментировал гонки с массовым стартом, где украинцы Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков финишировали на 18-м, 22-м и 25-м местах соответственно.

"Всем ребятам бежалось тяжело. Можно сказать, не их день. Стрельба на лицо. Дима Пидручный, скорее всего, шел не в своем темпе, возможно, немного перебрал, сказалась усталость и на стойке это отобразилось в промахах. Может у него есть проблемы со спиной и это повлияло, не знаю, но все три человека были явно не готовы. Однако приятно, что на каждом этапе один или другой спортсмен в персональной гонке или эстафете показывают достойные результаты. Это позитивный момент, которого многие давно ждали. Антхольц запомнился ярким выступлением Сергея Семенова в индивидуальной гонке и хорошими эстафетами. Одним словом, это был этап, за который не стыдно тренерам как мужской, так и женской команды. Общая картина достаточно неплохая" – отметил Андрей Дериземля.

На встрече также присутствовал судья международной категории, председатель коллегии судей Украины Виталий Гнилоскуренко. Виталий Михайлович был в восторге от выступления женской сборной в эстафете, занявшей четвертое место.

"Женская эстафета это что-то невероятно! Особенно этап, который прошла Юлия Джима. Это нечто феерическое! Второе по впечатлению – это борьба Насти Меркушиной. У Юли Журавок пока какая сила, такая и позиция. Думаю, ей нужно еще подрастать. Валя Семеренко, судя по всему, не очень готова. Спортсмены набирают форму через соревнования, и ей пока стартов в сезоне не хватает. Обычно, когда бегут эстафету и проваливается первый этап, эстафета может быть закончена, но Джима с 21-го места начала и приехала 6-й, это потрясающе! Поднять 15 мест – это ж надо было и нарастить ход, и классно отстрелять, молодец! Если у Юли Джимы удастся стрельба, то с таким ходом она может выиграть все, что угодно" – прокомментировал результаты женской эстафеты Виталий Гнилоскуренко.

Во время встречи состоялась автограф-сессия, прогнозирование, "живое" комментирование и батл-викторина на знание истории украинского биатлона. Победители получили призы и подарки.