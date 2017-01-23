Знаменитый биатлонист Дериземля приехал в Киев посмотреть гонки вместе с фанатами (фото)
Андрей Дериземля встретился с болельщиками на проекте "Эксперты биатлона-2"
На выходных в Киеве в рамках социального спецпроекта "Эксперты биатлона-2" болельщики вместе с именитым биатлонистом Андреем Дериземлей посмотрели заключительные гонки шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве. Самый известный украинский биатлонист приехал на встречу с подарками. Биатлонные поклонники также не оставили Андрея без оригинальных презентов и одарили вниманием.
На встрече в Киеве присутствовали не только болельщики из столицы, но и из Херсона, Чернигова, Харькова, которые посещали проект в прошлом сезоне. Были и такие, кто приехал впервые. Любители биатлона подарили Андрею индивидуальные сувениры, оригинальный шоколад и массу персональных презентов. Знаменитый спортсмен привез на встречу автограф-карты и подарки от черниговского Клуба поклонников биатлона имени Андрея Дериземли, которые были разыграны в ходе мероприятия.
Вместе с болельщиками Андрей смотрел и комментировал гонки с массовым стартом, где украинцы Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков финишировали на 18-м, 22-м и 25-м местах соответственно.
"Всем ребятам бежалось тяжело. Можно сказать, не их день. Стрельба на лицо. Дима Пидручный, скорее всего, шел не в своем темпе, возможно, немного перебрал, сказалась усталость и на стойке это отобразилось в промахах. Может у него есть проблемы со спиной и это повлияло, не знаю, но все три человека были явно не готовы. Однако приятно, что на каждом этапе один или другой спортсмен в персональной гонке или эстафете показывают достойные результаты. Это позитивный момент, которого многие давно ждали. Антхольц запомнился ярким выступлением Сергея Семенова в индивидуальной гонке и хорошими эстафетами. Одним словом, это был этап, за который не стыдно тренерам как мужской, так и женской команды. Общая картина достаточно неплохая" – отметил Андрей Дериземля.
На встрече также присутствовал судья международной категории, председатель коллегии судей Украины Виталий Гнилоскуренко. Виталий Михайлович был в восторге от выступления женской сборной в эстафете, занявшей четвертое место.
"Женская эстафета это что-то невероятно! Особенно этап, который прошла Юлия Джима. Это нечто феерическое! Второе по впечатлению – это борьба Насти Меркушиной. У Юли Журавок пока какая сила, такая и позиция. Думаю, ей нужно еще подрастать. Валя Семеренко, судя по всему, не очень готова. Спортсмены набирают форму через соревнования, и ей пока стартов в сезоне не хватает. Обычно, когда бегут эстафету и проваливается первый этап, эстафета может быть закончена, но Джима с 21-го места начала и приехала 6-й, это потрясающе! Поднять 15 мест – это ж надо было и нарастить ход, и классно отстрелять, молодец! Если у Юли Джимы удастся стрельба, то с таким ходом она может выиграть все, что угодно" – прокомментировал результаты женской эстафеты Виталий Гнилоскуренко.
Во время встречи состоялась автограф-сессия, прогнозирование, "живое" комментирование и батл-викторина на знание истории украинского биатлона. Победители получили призы и подарки.
"Я очень благодарен болельщикам за их поддержку. Это люди, которые переживают, бескорыстно поддерживают своих спортсменов, это приятно. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Уверен, что поддержка во время таких встреч, это дополнительная мотивация спортсменов. Ребята знают, что за них переживают родные и близкие, а когда тысячи болельщиков поддерживают, это вдохновляет и мотивирует" – отметил Андрей Дериземля.
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